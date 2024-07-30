نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الإسكندرية تحصد لقب بطولة كرة اليد للجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُختتمت فعاليات بطولة كرة اليد للجامعات التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ضمن النسخة ٥١ من دورة الشهيد الرفاعي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحصد لقبها فريق جامعة الاسكندرية.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين كل فرق الجامعية التي شاركت فيها والذي اسفر عن تتويج جامعة الاسكندرية باللقب وحصول فريق جامعة حلوان على المركز الثاني، وحصد فريق جامعة المنصورة المركز الثالث، وهو ما عكس المستوى المتميز للرياضة الجامعية في مصر.

وقد اشاد الدكتور مصطفي بيومي مساعد الوزير للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون الدائم والمثمر بين الإتحاد الرياضي للجامعات وجامعة الإسكندرية والذي ادي لخروج البطولة بما يليق بالرياضة الجامعية والرياضة المصرية، ويفرز عناصر مميزة من الطلبة الموهوبين، ويسهل انتقاء العناصر الجيده التي تعود بالنفع المثمر علي الرياضة المصرية.

