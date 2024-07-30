نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يكثف مفاوضاته لضم نجم تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل أتلتيكو مدريد الإسباني في مفاوضات مكثفة لضم الإنجليزي الدولي كونور جالاجر لاعب تشيلسي في الأنتقالات الصيفية الجارية، إستعدادًا للموسم الجديد 2024-2025.

ووفقًا للتقارير الإنجليزية، فإن إدارة الروخي بلانكوس أتمت الأتفاق مع اللاعب الإنجليزي علي كافة الأمور المالية والتعاقدية لضمه في الميركاتو الحالي.

وأضافت أن أتلتيكو مدريد تقدم بعرض رسمي للبلوز للتعاقد مع كونور جالاجر بمقابل 35 مليون جنية استرليني بالإضافة إلي بعض الإمتيازات، ومن المقرر إتمام الصفقة خلال الأسبوع الحالي.

جالاجر لاعب تشيلسي يقترب من الإنضمام إلي صفوف أتلتيكو مدريد

وشارك اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 24 عام، مع فريقه الموسم الماضي في 50 مباراة، أحرز خلالهم 7 أهداف، وصنع 9 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن الروخي بلانكوس أعلن عن التعاقد مع المدافع روبن لو نورماند قادمًا من ريال سوسيداد الإسباني بمقابل 30 يورو.