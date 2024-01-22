العالم اليوم - واشنطن تدعو إسرائيل إلى تحقيق عاجل في مقتل أميركي بالضفة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 09:24 مساءً - دعت الولايات المتحدة إسرائيل، الإثنين، إلى إجراء "تحقيق عاجل" في ملابسات مقتل شاب أميركي فلسطيني (17 عاما)، قضى الجمعة بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين: "نواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية بهدف الحصول على أكبر قدر من المعلومات". وتابع: "طلبنا فتح تحقيق عاجل لتوضيح ظروف مقتله وتحديد المسؤوليات".

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