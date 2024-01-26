العالم اليوم - اجتماع بباريس بشأن غزة يضم سي آي إيه ومصر وإسرائيل وقطر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 10:22 مساءً - أفادت وسائل إعلام دولية، الجمعة، أن العاصمة الفرنسية باريس، ستستضيف اجتماعا بشأن غزة الأيام المقبلة بمشاركة الاستخبارات الأميركية ومصر وإسرائيل وقطر.

ونقلت وكالة فرانس برس" عن مصدر أمني من دولة مشاركة في المفاوضات، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" سسيلتقي "في الأيام المقبلة في باريس" مسؤولين كباراً من مصر وإسرائيل وقطر لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وأكد المصدر للوكالة معلومات أوردتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية تفيد بأن الرئيس جو بايدن يعتزم في القريب العاجل إرسال ويليامز بيرنز إلى أوروبا لمحاولة الت

وأعلن البيت الأبيض الجمعة أن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل التوصل إلى اتفاق آخر بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، دون ترجيح حصول أي "تطورات وشيكة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين "لا يجب أن نتوقع أي تطورات وشيكة".

فاوض على إطلاق سراح رهائن محتجزين في قطاع غزة مقابل هدنة من شهرين.