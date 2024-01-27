زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 09:31 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة كوشاداسي بمحافظة أيدن في تركيا، حسبما أفاد المرصد الزلزالي التابع لمعهد بحوث الزلازل والمراقبة الزلزالية في إسطنبول.

وقع الزلزال على عمق ضحل جدًا يبلغ 6.5 كم تحت مركز الزلزال، في صباح اليوم الساعة 8:19 صباحًا بالتوقيت المحلي، بحسب ما أفاد المركز.

وفي وقت لاحق، أصدر المركز الألماني لعلوم الأرض تقريرًا ثانيًا ذكر أن قوة الزلزال بلغت 4.8 درجة، كما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لعلم الزلازل أن قوته بلغت 5 درجات.

وبناءً على البيانات الزلزالية الأولية، من المرجح أن يكون الزلزال شعر به على نطاق واسع من قبل معظم السكان في منطقة مركز الزلزال، كما قد يكون تسبب في أضرار خفيفة إلى معتدلة.

وربما وقع اهتزاز معتدل في مدينة أوزديري الواقعة على بعد 5 كم من مركز الزلزال.

أما في كوشاداسي الواقعة على بُعد 16 كم من المركز، وسلجوق على بعد 20 كم، وتوربالي على بُعد 28 كم، ومندرس على بعد 31 كم، وسوكه على بعد 34 كم، فمن المحتمل أن يكون الزلزال قد شُعر به على شكل اهتزازات خفيفة.