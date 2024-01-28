نيويورك تايمز: إسرائيل مصدر أسلحة حماس فى هجوم 7 أكتوبر وحرب غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 07:32 مساءً - قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مسئولى الجيش والاستخبارات فى إسرائيل توصلوا إلى استنتاج بان عدد كبير من أسلحة حماس التى استخدمتها فى عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر وفى مواجهة إسرائيل فى غزة، قد جاءت من مصدر غير مرجح، وهو جيش إسرائيل نفسها.

وذكرت الصحيفة، أنه على مدار سنوات، ظل المحللون يشيرون إلى طرق التهريب السرية عبر الأنفاق لتوضيح الكيفية التى ظلت بها حماس مسلحة بقوة، على الرغم من الحصار العسكرى الذى فرضته إسرائيل على قطاع غزة.

إلا أن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة أوضحت المدى الذى استطاعت به حماس أن تصنع صواريخها والأسلحة المضادة للدبابات من آلاف الذخائر التى لم تنفجر عندما ألقتها إسرائيل على غزة، وفقا لخبراء الأسلحة ومسئولى الاستخبارات الإسرائيليين والغربيين. وتقوم حماس حاليا بتسليح مقاتليها بأسلحة مأخوذة من القواعد العسكرية الإسرائيلية.

وكشفت المعلومات الاستخباراتية التى تم جمعها خلال أشهر القتال، أنه مثلما أساءت السلطات الإسرائيلية تقدير نوايا حماس قبل السابع من أكتوبر، فإنها قللت من تقدير قدرتها على الحصول على أسلحة.

وما أصبح واضحا الآن، بحسب الصحيفة، أن نفس الأسلحة التى استخدمتها القوات الإسرائيلية لفرض حصار على غزة على مدار الـ 17 عاما الماضية، يتم استخدامها الآن ضدها. وقد مكنت المتفجرات الأمريكية والإسرائيلية حماس من إغراق إسرائيل بالصوايخ، ولأول مرة التسلل إلى مدن إسرائيلية من غزة.

وقال مايكل كارداش، النائب السابق لرئيس فرقة إبطال مفعول القنابل بالشرطة الإسرائيلية، إن الذخائر غير المنفجرة هى المصدر الرئيسى للمتفجرات بالنسبة لحماس. وأضاف قائلا إنهم يقطعون القنابل المفتوحة من إسرائيل وقنابل المدفعية من إسرائيل، ويستخدمون الكثير منها وبالطبع يعيدون استخدامها.