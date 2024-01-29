نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة الفنزويلي: نثمن دور مصر وجهودها في حل قضية فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل وزير السلطة الشعبية للثقافة بجمهورية فنزويلا، السيد إرنستو بيياجاس، إلى القاهرة، حيث استقبلته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اليوم، فور وصوله لمصر للمشاركة بفعاليات معرض القاهرة الدُولي للكتاب.

وخلال اللقاء، رحبت وزيرة الثقافة، بنظيرها الفنزويلي، وثمنت أهمية المشاركة الأولى للجانب الفنزويلي بمعرض الكتاب، كونها تمثل إضافة قوية للمعرض على صعيد التنوع الثقافي الذي يستهدف المعرض تفعيله على كافة الأصعدة.

ومن جانبه، نقل وزير الثقافة الفنزويلي، تحية السيد نيكولاس مادورو، رئيس جمهورية فنزويلا، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وثمَّن دور مصر في حل قضية فلسطين، مُعبرًا عن احترامه وتقديره لجهود الدولة المصرية في هذا الصدد، مُعربًا عن أهمية هذه المشاركة كونها تمثل نقطة انطلاقة لتفعيل المزيد من التعاون الثقافي والفني بين الدولتين.

واختتم اللقاء بشكر وزيرة الثقافة المصرية على حفاوة الاستقبال، متمنيًا المزيد من التعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين.