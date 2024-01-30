نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير العدل الفلسطيني: قرار العدل الدولية انتصار تاريخي وقانوني لكل حركات التحرر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن قرار محكمة العدل الدولية بعد الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لها قيمة قانونية هامة جدًا في القانون الدولي.

وأضاف وزير العدل، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما قامت به محكمة العدل الدولية، هو بمثابة تدابير مؤقتة تتمتع بقيمة هامة في القانون الدولي.

وشدد على أن إسرائيل ملزمة بتفيذ واحترام هذه التدابير المؤقتة، لأن التدابير مثل الحكم القضائي الذي سيصدر مستقبلًا من محكمة العدل الدولية، وهذه الدعوة تتمتع بأهمية كبيرة.

وذكر أن إسرائيل متهمة بارتكاب هذه الجريمة من حيث المبدأ لحين الإثبات الذي يستغرق فترات طويلة، وقرار المحكمة انتصار تاريخي وقانوني، لشعب الفلسطنيي، وحركات التحرر في العالم، حيث وضعت حدًا للاستمرار في الجرائم.

وتابع: "الشعب الفلسطيني يعاقب بشكل جماعي بسبب توقف عدد من الدول من تمويل الانروا في غزة.. نحن أمام جرائم متكاملة، وعلى منظمة الامم المتحدة برفع قضية ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية، بسبب جرائم تل أبيب بحق موظفي الأمم المتحدة في غزة".