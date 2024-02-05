نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرائق الغابات في تشيلي تخلف 112 قتيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤول بوزارة الداخلية في تشيلي، أمس الأحد، أن العدد المؤكد لضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت وسط البلاد ارتفع إلى 112 قتيلا.

وقال نائب الوزير مانويل مونسالفي في مؤتمر صحافي إن الطبيب الشرعي تسلّم «112 قتيلا وتم التعرف على هوية 32 جثة»، مضيفا أنه لا يزال هناك «40 حريقا نشطا».

وتهدد حرائق الغابات، التي بدأت قبل عدة أيام، مشارف فينياديل مار وفالبارايسو، وهما من المدن الساحلية السياحية.

وفرضت سلطات تشيلي حظر التجول اعتبارا من التاسعة مساء في المناطق الأكثر تضررا ونشرت أفراد الجيش لمساعدة رجال الإطفاء على وقف انتشار الحرائق، في حين رشت طائرات هليكوبتر المياه في محاولة لإخماد النيران من الجو.

وأعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك الحداد الوطني لمدة يومين ابتداء من اليوم الإثنين.

ووفق السلطات، فإن مئات الأشخاص في عداد المفقودين.