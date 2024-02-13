وزير الخارجية يبحث مع مبعوث رئاسى فرنسى جهود مصر لحل الأزمة اللبنانية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان "جان إيڤ لودريان"، وذلك في إطار الجهود المصرية لحلحلة الأزمة اللبنانية، حسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

وأكد السفير أحمد أبو زيد وجود مساع مستمرة وتنسيق دائم وتبادل للرؤى لإيجاد حلول توافقية للتحديات التي يواجهها لبنان الشقيق.