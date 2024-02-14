العالم اليوم - 2.8 مليار دولار أرباح مجموعة "&e" في 2023.. نمو بـ 3%

انتم الان تتابعون خبر 2.8 مليار دولار أرباح مجموعة "&e" في 2023.. نمو بـ 3% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 09:24 صباحاً - حققت مجموعة "&e" الإماراتية (إي آند) أرباحاً سنوية قياسية قدرها 10.3 مليار درهم (حوالي 2.8 مليار دولار) في عام 2023 مقارنة مع 10 مليارات درهم في 2022 بنسبة نمو 3 بالمئة.

وحققت الشركة إيرادات موحدة للعام 2023 بمبلغ 53.7 مليار درهم (حوالي 14.6 مليار دولار) بنسبة ارتفاع 2.5 بالمئة مقارنة مع 52.4 مليار درهم في عام 2022.

وعزت الشركة، في بيان على سوق أبوظبي المالي، هذه النتائج إلى الأداء التجاري المتميز والنمو القوي للاقتصاد بالإمارات والأسواق الدولية بصفة عامة، جنبا إلى جنب مع ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية.

وذكرت مجموعة "&e" أن الإيرادات تأثرت بتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية في الأسواق الدولية.

وأضافت "إنه مع ذلك حققت إي آند أداء تشغيليا وماليا قويا بأسعار الصرف الثابتة مما أدى إلى الزيادة القوية في الإيرادات بنسبة 8.3 بالمئة بالمقارنة مع السنة المالية السابقة عاكسا النمو في جميع الأسواق الرئيسية".

وفيما يلي أبرز النتائج المالية للمجموعة: