العالم اليوم - 24 مليون دولار أرباح "gfh" في الربع الأخير 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:24 مساءً - أعلنت مجموعة جي إف إتش المالیة (gfh) عن ارتفاع قيمة الربح الصافي العائد للمساهمين بواقع 23.9 مليون دولار للربع الأخير من 2023، مقابل 24.02 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2022، وبانخفاض نسبته 0.3 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان على سوق أبوظبي المالي، إن سبب تراجع صافي الأرباح كان نتيجة للمساھمة المنخفضة من شركة الصیرفة التجاریة التابعة للمجموعة خلال ھذا الربع.

وبلغت قیمة الربح للسھم خلال الربع ما مقداره 0.69 سنتا مقارنة بـ 0.74 سنتا في الربع الأخیر من عام 2022.

وبلغت قیمة إجمالي الربح ما مقداره 108.24 ملیون دولار للربع الأخیر من السنة مع مساھمات جیدة من الشركات التابعة للمجموعة، والدخل المحقق من عملیات الاكتتاب ورسوم المحافظ الاستثماریة، وأنشطة الخزینة. ھذا بالمقارنة بما مقداره 109.73 ملیون دولار في الربع الأخیر من عام 2022، بانخفاض قدره 1.36 بالمئة.

بلغت قیمة الربح الصافي الموحد للربع الأخیر ما مقداره 24.18 ملیون دولار مقارنة بـ 26.23 ملیون دولار في الربع الأخیر من عام 2022، بانخفاض بنسبة 7.82 بالمئة.

كما بلغت قیمة إجمالي المصروفات للربع ما مقداره 84.06 ملیون دولار مقابل 83.50 ملیون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع بنسبة0.67 بالمئة.

103 مليون دولار أرباح العام

سجلت مجموعة جي إف إتش ربحا صافیا یؤول للمساھمین بقیمة 102.86 ملیون دولار للسنة بالكامل، مقارنة بما مقداره 90.25 ملیون دولار في عام 2022، بزیادة بنسبة 13.97 بالمئة.

وعزت المجموعة ھذه المكاسب إلى النمو الذي طرأ في نشاط الصیرفة الاستثماریة، والمساھمات المحققة من الشركة التابعة المختصة بالصیرفة التجاریة والدخل المحقق من الاستثمارات الخاصة بالإضافة إلى أنشطة الخزینة.

بلغت قیمة الربح للسھم عن العام 2.95 سنتا مقارنة بـ 2.65 سنتا لعام 2022 بالكامل، بزیادة بنسبة 11.32 بالمئة.

وبلغ إجمالي الدخل للسنة 369.53 ملیون دولار، بزیادة بنسبة 24.1 بالمئة من 297.76 ملیون دولار للعام السابق.

وبلغت قیمة صافي الربح الموحد للسنة ما مقداره 105.23 ملیون دولار، مقارنة بما مقداره 97.71 ملیون دولار في عام 2022، بزیادة قدرھا 7.69 بالمئة.

وبلغت قیمة المصروفات الإجمالیة للسنة 264.3 ملیون دولار مقارنة بما قیمته 200.06 ملیون دولار في عام 2022، بزیادة بنسبة 32.11 بالمئة.

بلغت قیمة إجمالي حقوق المساھمین ما مقداره 989.54 ملیون دولار في دیسمبر 2023، بتراجع بنسبة 0.71 بالمئة، من 996.6 ملیون دولار في نھایة عام 2022.

كما ارتفع إجمالي قیمة أصول المجموعة بنسبة 13.93 بالمئة إلى 11.12 ملیار دولار في 31 دیسمبر 2023 مقارنة بـ 9.76 ملیار دولار في 31 دیسمبر 2022.

كما أوصى مجلس الإدارة بتوزیعات نقدیة بإجمالي 6.2 بالمئة على القیمة الاسمیة (0.0164 دولار للسھم).

تدیر جي إف إتش حالیا أكثر من 21 ملیار دولار من الأصول والصنادیق بما في ذلك محفظة عالمیة من الاستثمارات في الخدمات اللوجستیة والرعایة الصحیة والتعلیم والتكنولوجیا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا وأوروبا وأميركا الشمالیة.