العالم اليوم - ترامب: إذا انتصرت هاريس فهذا يعني أن بلدنا انتهى

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 12:28 صباحاً - قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، الأربعاء، إنه في حال "انتصرت كامالا هاريس، فهذا يعني أن بلدنا انتهى".

وقال ترامب، في كلمة من مدينة آشفيل في ولاية كارولاينا الشمالية: سننتصر على كامالا هاريس وسنعود إلى البيت الأبيض ونستعيد بلدنا.

نحن نقود أكبر تحرك سياسي في تاريخ بلدنا.

سنجعل أميركا قوة عظمى مرة أخرى.

إذا انتصرت هاريس فهذا يعني أن بلدنا انتهى.

هاريس دمرت الحدود والاقتصاد، ولكننا سنصلح كل المشكلات. بمجرد فوزي في الانتخابات سأقوم بتخفيض الأسعار بسرعة.

سأهزم هاريس في المناظرة المقبلة وقد يدفع الديمقراطيون بمرشح ثالث.

هاريس لم تكن تحترم وهي نائبة الرئيس الأقل شعبية في تاريخنا.

سننقذ الولايات المتحدة.

الكثير من الناس تضرروا من التضخم وأمور أخرى.

بلدنا أصبح دولة من العالم الثالث، ولن نسمح بوقوع هذا الأمر.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ترامب: إذا انتصرت هاريس فهذا يعني أن بلدنا انتهى .. في رعاية الله وحفظة