العالم اليوم - العراق: سنراجع ونعالج أي زيادات تتجاوز التزامنا مع "أوبك+"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 06:28 مساءً - قالت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، إن بغداد ستراجع إنتاجها النفطي وستعالج أي زيادات تتجاوز التزامها بتعديلات الإنتاج المتفق عليها مع أوبك+ في الشهور الأربعة المقبلة.

وأضافت في بيان "ستقوم الوزارة بمراجعة تقارير المصادر الثانوية والتحقق منها، ومعالجة الزيادات في الإنتاج إن وجدت وتعويضها خلال الأشهر الأربعة القادمة".

وأردفت "تؤكد الوزارة التزامها بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك+، الذي عقد في الرابع من يونيو 2023 وتعديلات الإنتاج".

وكان التقرير الشهري لمنظمة "أوبك"، الصادر الثلاثاء، أظهر أن العراق خفض إنتاجه بمقدار 98 ألف برميل يومياً فقط في يناير الماضي، أي ثلث التخفيض اللازم للالتزام بحصتها تقريباً، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.

وفي بيان، الأربعاء، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اجتماع مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أهمية تنسيق الموافق وتطابق الرؤى للحفاظ على استقرار سوق النفط.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في البيان إن من المهم "التنسيق في المواقف، وتطابق الرؤى بخصوص تنظيم سوق الطاقة، وأسعار النفط تحت مظلة منظمة أوبك، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة في المنطقة والعالم، ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة".