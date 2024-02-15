مستشار الرئيس الأوكراني ينفي تورط أقاربه مع المخابرات الروسية

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أحمد جودة - القاهرة - نفى مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، الأربعاء، اتهامات بارتباط أقارب له بالعمل مع جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاستخبارات هناك أو تورطهم بالعمل مع روسيا.

وتساءل بودولياك في مقطع مصور: "لا أعرف بشأن (كي جي بي) أو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وما إلى ذلك، بالطبع لا، فعمر أخي 60 عامًا وأنا بعمر 51 عامًا، فهل يتوجب علي تحمل مسؤولية تصرفات أشخاص غيري؟".

وقال: "أنا لا أتحمل مسؤولية أناس اختاروا زمن الاتحاد السوفيتي العيش في دولة أخرى، وأنا شخصيًا لست على تواصل معهم، فهل يتوجب علي تحمل المسؤولية عنهم؟".

وأشار بودولياك إلى أن "العديد من الأوكرانيين لديهم أقارب في روسيا لكنّ هذا لا يعني أنهم على تواصل معهم".

وأضاف: "يمكننا النظر إلى أشياء كثيرة بأوجه نظر مختلفة ولا نتواصل، لكن ما يمكنني قوله أن لا علاقة لأقاربي بجهاز (كي جي بي) أو جهاز الأمن الفيدرالي".

واشتكى ميخائيل بودولياك في وقت سابق، من الأثر السلبي لفشل الهجوم المضاد الذي شنته قوات كييف، لافتًا إلى وجود أخطاء تكتيكية ارتكبتها القوات الأوكرانية.