نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحرية البريطانية تتلقى بلاغا عن هجوم على ناقلة بضائع شرقي عدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس، بأنها تلقت بلاغا عن حادث على مسافة 85 ميلا بحريا شرقي ميناء عدن اليمني.

وقالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إن "ناقلة بضائع سائبة تم استهدافها بقذيفة متفجرة أثناء إبحارها شرقي عدن باليمن"، مشيرة إلى أن "السفينة تعرضت لأضرار طفيفة بسبب شظايا أصابت أنبوب مولد الديزل ما أدى لحدوث تسرب".

ودخلت التوترات في منطقة البحر الأحمر منذ أيام، مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الماضي سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة أي سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وأوضح قائد حركة أنصار الله (الحوثيون) عبد الملك الحوثي أن "العمليات البحرية هي لتحقيق هدف مهم جدا وهو منع عبور وحركة السفن المرتبطة بإسرائيل، والتمكن من المنع التام لحركة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي دليل واضح على فاعلية العمليات العسكرية البحرية لشعبنا".

وأكد الحوثي أنه "في هذه الأسابيع لم يحصل أي حالة مرور أو عبور لسفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وهذا انتصار حقيقي وإنجاز مهم جدا".

ودعا رئيس حركة أنصار الله "الجميع للتحرك بشكل جاد لمساندة الشعب الفلسطيني في ظل الخطوة الإجرامية التي يعلن عنها الإسرائيلي، وكذلك الأمريكي الذي رغم أسلوبه المخادع هو شريك فعلي في كل جرائم العدو الإسرائيلي".