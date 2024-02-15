الجيش الإسرائيلي يسحب لواء المظليين 646 الاحتياطي من غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلتنا اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي سحب لواء المظليين 646 الاحتياطي من غزة، مع دخول الحرب في غزة يومها الـ132.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الجيش الإسرائيلي سحب لواء المظليين 646 الاحتياطي من غزة، فيما أبقى على القوات النظامية فقط في القطاع.

وأوضحت أن لواء المظليين 646 الاحتياطي هو آخر لواء احتياط في الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي.

وأكد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، مقتل الرقيب روتم سحر هدار من كفار أبيب (مقاتل في دورية مظلية) في معركة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 571 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة (234 منهم منذ بداية العملية البرية في غزة)، وبينهم ضباط وجنود.

في حين أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 28663 منذ بدء الحرب.

وبينت وزارة الصحة في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، بعد ساعات من مقتل مريض وإصابة ستة آخرين بنيران إسرائيلية في المجمع.

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ132 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.