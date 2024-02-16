نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة البرازيلية تتهم نجل بولسونارو بالاحتيال في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اتهمت الشرطة البرازيلية الابن الأصغر للرئيس السابق جايير بولسونارو بالاحتيال، مما يزيد من الضغط القانوني على عائلة الزعيم اليميني المتطرف الذي يواجه هو نفسه عدة تحقيقات.

وقالت شرطة منطقة المقاطعة الفيدرالية البرازيلية التي تضم العاصمة برازيليا، في بيان أمس الخميس، إن جايير رينان بولسونارو وصديقه متهمان بالاحتيال وباستخدام وثائق مزورة وبغسل الأموال فيما يتعلق بطلب قرض مصرفي.

ورفضت الشرطة تقديم مزيد من التفاصيل لأن التحقيق لا يزال مغلقا، حتى يقرر المدعون المحليون ما إذا كانوا سيواصلون التحقيق أم لا.

وفي العام الماضي، ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أن جايير رينان وصديقه يخضعان للتحقيق بزعم تضخيم إيرادات إحدى شركاته حتى يتمكنوا من الحصول على قرض مصرفي.

ونفى جايير رينان ارتكاب أي مخالفات منذ أن صادرت الشرطة بعض وثائقه وأجهزته الإلكترونية في أغسطس 2023.

وفي وقت سابق، فتشت الشرطة البرازيلية منازل ومكاتب كبار مساعدي الرئيس السابق، وصادرت جواز سفره في إطار تحقيق يزعم أنهم خططوا لانقلاب لإقالة خليفته لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد أسبوع واحد من تنصيبه في 8 يناير 2023.

وتظهر وثائق المحكمة أن المؤامرة المزعومة تضمنت جعل بولسونارو يوقع مرسوما في حالة خسارته انتخابات 2022، يعلن أن الانتخابات جري تزويرها لتبرير تدخل عسكري محتمل وعقد انتخابات جديدة.