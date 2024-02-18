العالم اليوم - صفقة تاريخية سترفع قيمة شركة "OpenAI" بـ 3 مرات

انتم الان تتابعون خبر صفقة تاريخية سترفع قيمة شركة "OpenAI" بـ 3 مرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 فبراير 2024 11:30 صباحاً - أبرمت "أوبن إيه آي" اتفاقا مع مستثمرين من شأنه تقدير قيمة الشركة الناشئة بـ 80 مليار دولار أو أكثر، بعد عام متقلّب شهدته مبتكِرة برنامج "تشات جي بي تي".

ويعني الاتفاق الذي أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" لكن لم تؤكّده بعد "أوبن إيه آي"، أن قيمة الشركة الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستزيد ثلاث مرات تقريبا في أقل من 10 أشهر.

وسيسمح الاتفاق للشركة التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقرا ببيع الأسهم الموجودة لمستثمرين بقيادة "ثرايف كابيتل".

وسيسمح كذلك للمديرين التنفيذيين والموظفين ببيع الأسهم بسعر مؤات، بعد ثلاثة أشهر فقط من تغلب الشركة على أزمة كبرى عقب إقالة مؤسسها المشارك ورئيسها التنفيذي سام ألتمان ثم إعادته بعد أيام.

وأحدثت "أوبن أيه آي" ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي عند طرحها برنامج "تشات جي بي تي" على الإنترنت أواخر العام 2022.

وأثار النجاح الفوري للبرنامج اهتماما كبيرا بهذه التكنولوجيا المتطورة القادرة على توليد نصوص وأصوات وصور.

وزادت مايكروسوفت، وهي أصلا مستثمر في "أوبن إيه آي"، استثماراتها في الشركة، وضخت حوالى 13 مليار دولار فيها خلال السنوات القليلة الماضية.

تخوض OpenAI منافسة شرسة مع شركة غوغل لتطوير وإطلاق أدوات جديدة باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية، لدرجة أن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) في يناير الماضي بدأت تحقيقًا في الاستثمارات الضخمة التي قامت بها مايكروسوفت، وغوغل وأمازون في الشركات الناشئة المتخصصة.

واجهت OpenAI، التي تأسست كمنظمة غير هادفة للربح في عام 2015، أزمة كبيرة في نوفمبر الماضي.

قام مجلس إدارة المنظمة بطرد الرئيس التنفيذي سام ألتمان، أحد أكثر الشخصيات جاذبية في وادي السيليكون، متهمين إياه بـ "عدم الشفافية".

في الأيام التالية، حاولت مايكروسوفت توظيفه، بينما طالب كل من المديرين التنفيذيين وأغلبية موظفي OpenAI باستقالة من يقفون وراء إقالة ألتمان وإعادة توظيفه.

خلال الأسبوع نفسه، عاد ألتمان إلى العمل بينما استقال العديد من أعضاء مجلس الإدارة.

والجمعة، أعلنت "أوبن ايه آي" أداة جديدة أطلقت عليها اسم Sora "سورا" تستخدم لإنشاء مقاطع فيديو واقعية تصل مدتها إلى دقيقة واحدة بمجرد إدخال طلب نصّي، وهو ابتكار كبير في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، أبرمت "أوبن ايه آي" اتفاقية مماثلة في وقت مبكر من العام الماضي مع شركات رأس المال الاستثماري بما في ذلك Thrive Capital و Sequoia Capital و Andreessen Horowitz، والتي قدرت قيمة الشركة بـ 29 مليار دولار.