العالم اليوم - بوتين: ما يحدث في أوكرانيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 فبراير 2024 11:30 صباحاً - صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن "كل ما يحدث في أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت وأمر مصيري بالنسبة إلى روسيا".

وأضاف بوتين، على قناة "روسيا 1"، أن الأمر بالنسبة إلى الغرب يتعلق بموقف تكتيكي فقط.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن الجزء المتعلق بالتاريخ في حواره مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون الأسبوع الماضي، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي الروسي، بافل زاروبين، على قناة "روسيا 1".

وقال بوتين: "أعتقد أنه بالنسبة لنا وبدرجة أكبر بالنسبة للمستمعين والمشاهدين بالخارج، لا يزال من المهم فهم تسلسل أفكارنا وفهم وضعنا، وفهم مدى حساسية هذا الأمر وأهميته بالنسبة لبلدنا، وأعني كل ما يحدث في أوكرانيا"، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأضاف بوتين بالقول: "بالنسبة للغرب يُعد ذلك تحسنا في موقفهم التكتيكي، ولكن بالنسبة لنا يعد ذلك أمرا مصيريا ومسألة حياة أو موت".

وتابع بوتين "أردت أن يفهم المستمعون الأمر، وليس لي أن أحكم بما إذا كان ذلك قد نجح أم لا".

يشار إلى أن بوتين أشار، خلال مقابلة الصحفي الأميركي كارلسون، إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

وأضاف أنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق، عاجلا أم آجلا، وستتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق، وستعود العلاقات بين الشعبين الشقيقين إلى حالتها الطبيعية.