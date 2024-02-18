العالم اليوم - لجذب السياح.. افتتاح جناح جديد في قلعة صلاح الدين بالقاهرة

انتم الان تتابعون خبر لجذب السياح.. افتتاح جناح جديد في قلعة صلاح الدين بالقاهرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 فبراير 2024 08:22 مساءً - افتتحت قلعة صلاح الدين، أحد أبرز معالم العاصمة المصرية، يوم الأحد، جناحا جديدا يضم برجين نصف دائريين أمام الجمهور، وذلك لتوسيع مناطق الجذب السياحي في البلاد.

تعد القلعة واحدة من أكبر قلاع العصور الوسطى في العالم، ويعود تاريخها إلى حوالي عام 1176 م عندما بدأ تشييدها في عهد القائد العسكري الناصر صلاح الدين الأيوبي.

وكانت قلعة صلاح الدين مركزا للحكم في مصر لأكثر من 700 عام.

وحتى زمن قريب، كان يستخدم الجناح كمساحة خاصة للمناسبات ولثكنات الجيش والشرطة.

ويشمل هذا الجزء برجي الرملة والحداد، اللذين بُنيا في العقود التي تلت وفاة صلاح الدين الأيوبي في عهد خليفته السلطان العادل الأيوبي.

وقال وزير السياحة المصري أحمد عيسى "هذا أول مجهود نقوم به لإعادة إطلاق القاهرة كمنتج ثقافي جديد. سنسميه كايرو سيتي بريك، تفاصيله ستظهر خلال الشهور القادمة، أول اعلان رسمي عنه سيكون في معرض السياحة في برلين في شهر مارس".