نتنياهو: جنودنا في الأنفاق بغزة ويدمرون البنية التحتية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 09:31 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الجنود الإسرائيليين في الأنفاق بغزة ويدمرون البنية التحتية.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية' في نبأ عاجل لها

تحقيق الانتصار

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنهم ملتزمون بتحقيق الانتصار الشامل في غزة.

وفي وقت سابق ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وقعت على إعلان يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد.

من جانبه ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، أن تل أبيب ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، مضيفا أنه لن تُحقق مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.

نتنياهو يعارض قيام الدولة الفلسطينية

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: 'سنواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، ومثل هذا الاعتراف بعد السابع من أكتوبر، سيمنع أي تسوية سلمية بالمستقبل'.

وفي وقت سابق سلط موقع أكسيوس، في تقرير له الضوء على الخطة الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية، ورد فعل حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو في إسرائيل.

نتنياهو يرفض مقترحات أمريكا لإقامة دولة فلسطينية

وأوضح موقع أكسيوس في تقريره، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أعرب خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن عن استيائه من بحث واشنطن خيار الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف الموقع الأمريكي في تقريره، أن نتنياهو أوضح لبلينكن أن خطوة واشنطن ستضر بأي جهد لإدارة بايدن بشأن السلام والتطبيع.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس ذكر وزير الشتات الإسرائيلي المتطرف عميحاي شيكلي أن دولة الاحتلال يجب أن تقاوم الخطة الأمريكية وأن تهدد بخطوات أحادية من بينها إلغاء اتفاقية أوسلو.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أعرب وزير الشتات الإسرائيلي عن رفض الخطة الأمريكية المعلنة للاعتراف بـ الدولة الفلسطينية.

معارضات داخل تل أبيب للخطة الأمريكية

من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة، مشددا على أن هذا لن يحدث، وذلك على حد وصفه.

ومنذ قليل، أشار وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، إلى أن دولة الاحتلال لن توافق على الخطة الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، تابع وزير المالية الإسرائيلي:'سأطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بمعارضة إقامة دولة فلسطينية'.