روسيا تعلن السيطرة على مصنع أفدييفكا للكيماويات بالكامل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 09:31 صباحاً - ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية، اليوم الإثنين، نقلًا عن وزارة الدفاع أن القوات الروسية، استولت بشكلٍ كاملٍ على مصنع أفدييفكا للكيماويات وفحم الكوك، حسبما أفادت "رويترز".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أن وحدات أوكرانية تتحصن داخل المصنع الواقع عند الطرف الشمالي الغربي لبلدة أفدييفكا.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سيرجي شويجو، وزير الدفاع، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات الأوكرانية من المدينة.

وجاء في بيانٍ لوزارة الدفاع الروسية، أبلغ وزير دفاع روسيا الاتحادية سيرجي شويجو، القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة المركز بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف الكاملة على مدينة أفدييفكا بدونيتسك، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية.