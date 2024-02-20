نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القرض السكني العسكري بالأردن شباط 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شروط القرض السكني العسكري في الأردن، التابع لمبادرة القرض الإسكاني العسكري، تمثل خطوة إيجابية نحو دعم العسكريين لتحقيق حلمهم في امتلاك منازلهم الخاصة.

كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن قائمة المستحقين للقرض في فبراير 2024، مما أثار استحسان العسكريين ورؤيتهم لها كمساهمة هامة تسهم في تعزيز استقرارهم وتحسين أوضاعهم السكنية.

شروط القرض تشمل:

1. دفع المبلغ المستلم خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين عامًا.

2. وجود معايير تفضيلية لتوجيه الدعم بناءً على الواجبات العسكرية دون اعتبار المرتبة.

3. خدمة عسكرية لا تقل عن عشرين سنة.

4. المبلغ المستعار لا يتجاوز 10،000 دينار.

يُشدد على أهمية الالتزام بالدفع وتوفير معلومات دقيقة لضمان حقوق الجميع. لمعرفة مستحقي القرض، يمكن الاطلاع على البوابة الإلكترونية لإدارة مؤسسة الإسكان العسكري واتباع الإجراءات المحددة.