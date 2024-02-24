نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 16 شخصا إثر انهيار منجم ذهب في فنزويلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الفنزويلية، اليوم السبت، عن مصرع 16 شخصا إثر انهيار منجم غير قانوني للذهب جنوب البلاد.

وأضافت السلطات، أن الانهيار وقع بسبب انزلاق للتربة في منجم بويا لوكا بولاية بوليفار، الأمر الذي أسفر عن إصابة 16 شخصا، بينما تمكن رجال الإنقاذ من إجلاء 200 شخص من المنطقة.

ولفتت إلى أن عمليات البحث عن ضحايا آخرين محتملين ما زالت متواصلة.

وتضم منطقة بوليفار احتياطات كبيرة من الذهب والماس والحديد والبوكسيت والكوارتز.