العالم اليوم - وزير الرياضة المصري يكشف ما دار لحل أزمة صلاح وحسام حسن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 مارس 2024 03:24 مساءً - كشف وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، عما دار خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة، وتدخله لحل الأزمة بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، ومحمد صلاح، قائد المنتخب وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.

وغاب صلاح عن المعسكر الأول للمنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن، مما أثار الجدل في الشارع المصري، وسط أنباء عن "أزمة" بين حسن وصلاح.

كشف قصة محمد صلاح

وقال صبحي في تصريحات أدلى بها لمحطة "أون سبورتس" الإذاعية المصرية، الأربعاء: "كانت هناك العديد من الآراء في وسائل الإعلام بشأن مسألة الجهاز الفني للمنتخب وصلاح".

وأوضح وزير الشباب والرياضة المصري: "لو كنا تركنا الأمر، كان من الممكن أن يتسبب في حدوث فجوة، وبالتالي سيتحول الأمر إلى أزمة".

وأضاف: "تدخلنا كان حاسما بين جميع الأطراف لحل تلك المشكلة. لم يعترض حسام حسن على إكمال محمد صلاح مرحلة شفائه بشكل كامل، لاسيما وأننا في معسكر إعدادي".

وأوضح صبحي: "محمد صلاح أبلغني بعدم قدرته على التواجد في المعسكر المنصرم بسبب تعرضه لارتشاح دموي في موضع الإصابة التي تعرض لها، وأن عودته ستتم بشكل تدريجي".

وأكد الوزير المصري: "تم تقدير الأمر من جانب الطرفين بشكل كامل، وقبل شهر يونيو المقبل سيكون صلاح متواجدا مع منتخب مصر".

وشارك منتخب مصر قبل أيام في بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية، حيث حصل على المركز الثاني، عقب فوزه 1-0 على منتخب نيوزيلندا في الدور قبل النهائي، الجمعة الماضي، وخسارته 2-4 أمام نظيره الكرواتي، الثلاثاء.