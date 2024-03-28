العالم اليوم - بالفيديو.. حادث مروري "مأساوي" في جنوب إفريقيا يخلف 45 قتيلا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 مارس 2024 10:22 مساءً - لقي 45 شخصا حتفهم، الخميس، في جنوب إفريقيا في حادث سقوط حافلة من جسر على ارتفاع 50 مترا قبل أن تتحطم في قاع واد.

وأعلنت وزارة النقل، في بيان، أن "الحادث الذي تعرضت له حافلة كانت على ما يبدو تقل ركابا من بوتسوانا إلى موريا (شمالا)".

وأشارت إلى أن الحادث "أدى إلى سقوط 45 قتيلا على الأقل وإصابة شخص بجروح خطيرة".

وعقب ذلك، ذكرت وزيرة النقل سينديسيو تشيكونغا: "أرسل تعازي القلبية للعائلات المتضررة من حادث الحافلة المأساوي".

وأضافت: "نواصل الحث على القيادة المسؤولة في جميع الأوقات".

من جهته، كشف المتحدث باسم إدارة النقل الوطنية، كولين مسيبي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أنه يعتقد أن "السائق فقد السيطرة على نفسه، واصطدم بالحواجز على الجسر، مما أدى إلى خروج الحافلة وسقوطها أرضا، قبل أن تشتعل فيها النيران".

وأشار إلى أن سبب الحادث ما تزال قيد التحقيق.