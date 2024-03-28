العالم اليوم - بعد عملية رفح.. مسؤول إسرائيلي يكشف "الوجهة المقبلة"

انتم الان تتابعون خبر بعد عملية رفح.. مسؤول إسرائيلي يكشف "الوجهة المقبلة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 مارس 2024 11:23 مساءً - نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، تأكيدات من مسؤول إسرائيلي بعزم الجيش دخول لبنان بعد الانتهاء من عملية رفح المنتظرة.

وأضاف المصدر أن "ضمان عودة سكان شمالي إسرائيل إلى منازلهم يستلزم دخولا بريا إلى لبنان، وأن ذلك سيتم بعد العملية المرتقبة في رفح وليس بالتزامن معها".

يأتي ذلك فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أجرى، خلال الأيام الماضية، تدريبات تحاكي اتساع دائرة الحرب مع حزب الله بحضور رئيس الأركان هرتسي هاليفي.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، قُتل أكثر من 300 شخص على الأقل في لبنان، معظمهم من مقاتلي حزب الله الموالي لإيران وبينهم 56 مدنيا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وقضى في الجانب الإسرائيلي 10 جنود على الأقل و7 مدنيين، بحسب بيانات رسمية.

هذا وتواصل عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، تحذير تل أبيب من شن عملية عسكرية في رفح، قائلة إن ذلك سيتسبب في كارثة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن القوات الإسرائيلية ستدخل رفح وتحقق "النصر المطلق" وتقضي على زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار.