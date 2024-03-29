دوت الخليج -

فرنسا تعلن تقديم 30 مليون يورو للأونروا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستحول أكثر من 30 مليون يورو إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في عام 2024 وذلك بعد شهرين من قرارها تعليق تمويلها. فرنسا تعلن تقديم 30 مليون يورو للأونرواأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستحول أكثر من 30 مليون يورو إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في عام 2024 وذلك بعد شهرين من قرارها تعليق تمويلها. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "ستوفر فرنسا التمويل اللازم لضمان الظروف الملائمة في المنطقة".وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية اليوم. وجاء إعلان فرنسا تعليق التمويل، والذي نُشر في 28 من يناير، في أعقاب الاشتباه في مشاركة موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تعلن تقديم 30 مليون يورو للأونروا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.