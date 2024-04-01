نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج أولية تظهر تقدم المعارضة التركية في الانتخابات البلدية بإسطنبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل المعارضة التركية توسيع الفارق لصالحها في كل من اسطنبول وأنقرة، إثر الانتخابات البلدية التي جرت الأحد، حسب نتائج جزئية نشرتها وسائل الإعلام الرسمية.

وبعد فرز أكثر من 71 في المئة من صناديق الاقتراع، نال رئيس بلدية اسطنبول المنتهية ولايته أكرم إمام اوغلو 50،44 في المئة من الأصوات مقابل 40،9 في المئة لمنافسه.

وفي أنقرة، يتصدر رئيس البلدية منصور يافاس النتائج ب58،6 في المئة من الأصوات مقابل 33،5 في المئة لمنافسه بعد فرز 46،4 في المئة من الصناديق.