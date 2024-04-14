العالم اليوم - مصر تعبر عن قلقها إزاء التصعيد الإيراني الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر مصر تعبر عن قلقها إزاء التصعيد الإيراني الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 12:32 صباحاً - قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان في وقت متأخر مساء اليوم السبت إن مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتطالب بممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" لتجنيب المنطقة وشعوبها أي اضطرابات أو توتر.

من جهة أخرى، أكدت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من الحكومة نقلا عن مصدر أمني رفيع أن "الدفاعات الجوية في حالة تأهب قصوى".

وذكرت القناة نقلا عن مسؤول مصري أمني كبير أن "خلية أزمة (...) تتابع من كثب تطور الوضع وترفع تقاريرها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعة بساعة".