سوريا تدين الفيتو الأمريكي بشأن فلسطين: وصمة عار أخرى

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أحمد جودة - القاهرة - أدانت سوريا، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، وذلك لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الجمعة: "سوريا تدين قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر الشقيقة أمام مجلس الأمن لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وأضافت الخارجية: "إن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإعاقة مجلس الأمن عن تحمل مسؤوليته التاريخية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة يمثل وصمة عار أخرى تضاف إلى سجلها الحافل في ضرب وتقويض أسس العمل الدولي الجماعي، وانحيازها الأعمى لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت: "تؤكد الجمهورية العربية السورية على أن منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الفلسطيني لن يسهم إلا في إطالة أمد حالة عدم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الناجمة أصلا عن استمرار الكيان الإسرائيلي في احتلاله للأراضي العربية، وممارسته أبشع جرائم العدوان بحق شعوبها".

وصوت مجلس الأمن الدولي مساء الخميس على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو"