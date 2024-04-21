العالم اليوم - مصدران أمنيان: صواريخ من العراق تستهدف قاعدة أميركية بسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أبريل 2024 11:18 مساءً - أطلقت 5 صواريخ على الأقل من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أميركية شمال شرقي سوريا، الأحد، حسبما قال مصدران أمنيان عراقيان لـ"رويترز".

وهذا أول هجوم على القوات الأميركية منذ أوائل فبراير، عندما أوقفت الجماعات المدعومة من إيران في العراق هجماتها على العسكريين الأميركيين.

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