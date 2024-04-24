نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الولايات المتحدة: بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة سيبدأ قريبا جدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الولايات المتّحدة أمس الثلاثاء أنّها ستباشر «قريبًا جدًا» بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر من جرّاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ستة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدّث باسم «البنتاجون» بات رايدر للصحافيين إنّ السفن المحمّلة بالمعدّات اللازمة لبناء هذا الميناء العائم والرصيف البحري الذي سيخدمه وصلت إلى البحر المتوسط.

وأضاف رايدر أنّ «جميع السفن الضرورية موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي على أهبة الاستعداد لتنفيذ هذه المهمة».

وتابع: «بإمكاننا البدء في عملية البناء قريبًا جدًا».

وقطاع غزة، الشريط الساحلي الضيّق المكتظ بالسكّان، يتعرّض منذ أكثر من ستة أشهر لقصف غير مسبوق من جانب القوات الإسرائيلية التي اجتاحت القسم الأكبر منه في إطار حربها الرامية للقضاء على حركة حماس.

وفي مطلع مارس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى عن هذا المشروع.

وقال بايدن يومها إنّه أمر الجيش الأمريكي ببناء هذا الميناء العائم لإيصال المساعدات إلى القطاع عن طريق البحر بعدما عرقلت إسرائيل إيصالها برًّا.

ويتكوّن المشروع من ميناء بحري عائم موقت يسمح للسفن الضخمة، سواء أكانت عسكرية أو مدنية، بالرسو فيه لإفراغ حمولتها ونقلها إلى سفن أصغر حجمًا يمكنها إيصال هذه المساعدات إلى رصيف بحري متصل بالساحل.

وشدّد مسؤولون أمريكيون على أنّ بناء هذا الميناء لا يتطلّب وجود أيّ جندي أمريكي على الأرض في القطاع الفلسطيني، لكن مع ذلك، فإنّ الجنود الأمريكيين سيكونون موجودين خلال بنائهم الميناء على مقربة من القطاع، وهي عملية ستضمن أمنها القوات الإسرائيلية.