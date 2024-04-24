نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إيقاف تصريف المياه الملوثة نوويا من فوكوشيما.. وهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقفت عملية تصريف المياه العادمة الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما دايتشي المعطوبة للطاقة النووية في اليابان قبل ظهر اليوم (الأربعاء)، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب وكالة "شينخوا" جاء تعليق تصريف ما يسمى بـ "المياه المعالجة" بسبب انقطاع التيار الكهربائي الناجم عن عطل في نظام إمدادات الطاقة في المحطة.

وفقًا لإعلام محلِّي داخل اليابان، فإنَّ توقف تصريف المياه العادمة الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما دايتشي يأتي مع بدء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في المحطة خلال النهار.

حسب وسائل إعلام دولية، فإنَّ آلية عملية التصريف في خطة طوكيو تعتمد على التخلص من نحو 1.33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة في موقع المحطة، حيث سيتم إلقاؤها في المحيط بعد معالجتها.

المعالجة تشمل نظامًا يزيل العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، ثم يخفف كثافة المياه.

ومن جانبها أكَّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذا المشروع يتوافق مع معايير السلامة الدولية، وسيكون له تأثير إشعاعي ضئيل على السكان والبيئة، على الرغم من وجود مخاوف بين بعض أعضاء فريق الخبراء الدوليين.

بين أضرار وتخوفات

وبحسب إعلام غربي، فإنّه أصيبت المحطة بأضرار جسيمة بعد زلزال وتسونامي سببّا حادثا نوويا عام 2011، تولاقي خطوة عملية تصريف المياه العادمة الملوثة معارضة محلية وإقليمية، فيما وصفتها الصين بالعمل "الأناني وغير المسؤول".