العالم اليوم - بوينغ تحقق خسائر أقل من المتوقع في الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر بوينغ تحقق خسائر أقل من المتوقع في الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أبريل 2024 04:21 مساءً - أعلنت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات، الأربعاء، عن خسارة قدرها 343 مليون دولار في الربع الأول، وهي أقل من توقّعات السوق بينما شهدت انخفاضاً في عمليات التسليم بسبب مشاكل الإنتاج وحوادث التشغيل.

وقالت بوينغ "تعكس النتائج المالية انخفاض عمليات تسليم طائرات 737 وتأثير وقف تشغيل الطائرة 737-9"، في إشارة إلى الحادث الذي وقع في الخامس من يناير على متن طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز.

وفي الفترة بين يناير ومارس، وصلت قيمة التداول إلى 16.57 مليار دولار (-7.5 في المئة على أساس سنوي)، متجاوزة توقعات المحللين (16.24 مليار دولار) الذين توقعوا أيضاً خسارة صافية أكبر بكثير تبلغ 709 ملايين دولار.

وربطاً بسعر السهم الواحد، فقد أفادت البيانات التي تفضلها الأسواق بأن صافي الخسارة بلغ 1.13 دولاراً أميركياً مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.27 دولاراً أميركياً خلال الفترة ذاتها من العام 2023.

كان محلّلو "فاكت ست" (FactSet) قد توقعوا خسارة صافية قدرها 1.63 دولاراً.

ولا تعدّ هذه الخسارة الفصلية مفاجئة، إذ حذّر المدير المالي براين ويست في 20 مارس من أنّ الحادث الذي وقع في الخامس من يناير حين انفصل باب طائرة شركة "آلاسكا ايرلاينز"، من شأنه أن يؤثر على النتائج الفصلية، خصوصاً على هامش التشغيل لقسم الطيران التجاري.

وفي التعاملات الإلكترونية قبل افتتاح بورصة نيويورك، ارتفعت أسهم بوينغ بنسبة 2.94 في المئة.