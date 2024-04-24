نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة اختارت الحرب ووضعت نهاية لمصير أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة بعد أن خصصت مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لكييف، اتخذت خيارا لصالح الحرب وتضع نهاية لمصير أوكرانيا.

وقال أنطونوف: "لقد اختارت أمريكا خيار الحرب، وانحازت إلى جانب الشر ودعمت الفاشية، ومن أجل مجمعها الصناعي العسكري الجشع الذي لا يشبع، تضحي الإدارة بحياة الناس العاديين، وبقرارهم هذا، يضع الساسة المحليون نهاية لمصير دولة برمتها، والتي تُستخدم ضد روسيا".

واتهم الإدارة الأمريكية بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة المتمثل في تحمل "مسؤولية خاصة تجاه السلام والأمن الدوليين".

وشدد السفير الروسي أن "المساعدة الأمريكية لن تنقذ زيلينسكي، وسيتم تدمير الأسلحة الجديدة، وتحقيق مهام وأهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من اليوم حزمة قوانين لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان عسكريا، بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي عليها.