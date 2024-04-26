نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حزب الله يعلن استهداف قافلة تابعة للعدو قرب موقع رويسات العلم.. وهذه خسائر قوات الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكَّد حزب الله استهداف قواته قافلة تابعة للعدو الصهيوني، قرب موقع رويسات العلم، معلنًا خسائر تكبَّدتها قوات الاحتلال.

بيان الإعلام الحربي لـ حزب الله

وكان أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌والشريفة، أعدت المقاومة الإسلامية كمينًا مركبًا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة".

وتابع خلال البيان: “وعند وصولها إلى نقطة المكمن عند الساعة (23:10) من ليل يوم الخميس 25/4/2024 تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين”.

وحول فرار العدو أكَّد البيان أنه عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر.

وتناقلت وسائل إعلام عن مصدر في حزب الله ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن قتل نصف قادة "الحزب" في جنوب لبنان، وقال إنّ عدد من إستشهدوا من مسؤولين في صفوفه "لا يتجاوز أصابع الكفّ الواحد"