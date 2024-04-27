نيويورك تايمز: التحرك في رفح يحد من بيع الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 06:31 مساءً - نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم السبت، عن مسؤولين أمريكيين، إنه إذا شنت إسرائيل عملية كبيرة في رفح على خلفية معارضة الإدارة الأمريكية، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفكر في تقييد بيع أسلحة معينة لإسرائيل.

وأشارت إلى أنه وفقا للمسؤولين الذين زعموا ذلك، فإن أحد الأسباب الرئيسية للمعارضة هو أن إدارة بايدن تعتقد أن اجتياح رفح من شأنه أن يقوض فرص التوصل إلى صفقة إطلاق سراح الأسرى.

ويزعم المسؤولون أن هناك "بصيص أمل فيما يتعلق بتقدم المفاوضات".

وأضاف مسؤول أميركي رفيع المستوى فيما يتعلق بمعارضة العملية: "نحن لا نقول لإسرائيل أن تترك حماس ببساطة، بل نعتقد أن هناك طريقة أكثر استهدافًا للوصول إلى القيادة دون اجتياح رفح كتلة تلو الأخرى”.