شهداء ومصابين بقصف منزل في رفح

شهداء ومصابين بقصف منزل في رفحاستشهد 7 مواطنين فلسطينيين على الأقل، اليوم، جراء غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن عشرات المواطنين أصيبوا بجروح خلال الغارة التي استهدفت منزلا في حي النصر شمال شرقي رفح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وسط بلدة خزاعة في محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الرابع بعد المئتين على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، في وقت تعاني فيه غزة من شح في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء قيود الاحتلال، ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.