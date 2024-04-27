عاجل.. زلزال بقوة 6،5 درجات قبالة جزيرة جاوا في إندونيسيا

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أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 6،5 درجات قبالة جزيرة جاوا في إندونيسيا، مساء اليوم السبت.

وفي 9 أبريل الماضي، ضرب زلزال بقوة 6،6 درجات جزر الملوك في شرق إندونيسيا مساء الثلاثاء، وفق ما أعلن المرصد الأميركي للزلازل.

ووقع الزلزال قبالة ساحل جزيرة هالماهيرا فانس لا برنس، في مقاطعة جزر الملوك الشمالية عند الساعة 16،48 بالتوقيت المحلي (الساعة 09،48 بتوقيت جرينتش) على عمق حوالى 33 كيلومترًا حسب المرصد الأميركي.

ولم يُبلَّغ عن وقوع أضرار أو إصابات على الفور جراء الزلزال. كما لم يصدر أي انذار من احتمال حدوث تسونامي.