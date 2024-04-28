العالم اليوم - مقتل فلسطينيين بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أبريل 2024 12:24 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا مسلحين فلسطينيين أطلقا النار عليهم من سيارة في الضفة الغربية المحتلة.

ونشر الجيش صورة لبندقيتين آليتين قال إن عدة مسلحين استخدموهما لإطلاق النار على الجنود في موقع بالقرب من مدينة جنين الفلسطينية.

وقالت كتيبة جنين، التي تضم تحت لوائها فصائل مسلحة على غرار الجهاد وحركة حماس، إن المسلحين ينتميان إليها.

ولم يصدر أي تعليق آخر حتى الآن من المسؤولين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تشهد تصاعدا للعنف في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على حركة حماس في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة بعد أن قادت حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني وتشريد معظم سكان القطاع.

واحتدم العنف في الضفة الغربية، والذي كان في تصاعد بالفعل قبل الحرب، مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية وهجمات يشنها فلسطينيون في الشوارع.

والضفة الغربية وغزة من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها. وانهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة قبل عقد من الزمن.