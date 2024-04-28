العالم اليوم - روسيا تقصف منشآت طاقة وتصنيع أسلحة ومخازن ذخيرة أوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أبريل 2024 02:18 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت 35 ضربة على منشآت أوكرانية للطاقة ومصانع معدات عسكرية وبنية تحتية للسكك الحديدية ودفاعات جوية ومخزونات للذخيرة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الضربات التي شنتها موسكو خلال الفترة من 20 إلى 27 أبريل نيسان جاءت "ردا على محاولات نظام كييف تدمير منشآت للطاقة ومنشآت صناعية روسية".

واستهدفت أوكرانيا مصافي نفط روسية وغيرها من المنشآت في هجمات بطائرات مسيرة خلال الأسابيع الماضية، متجاهلة طلبات الولايات المتحدة بعدم القيام بذلك.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما بصواريخ على منشآت للطاقة في وسط وغرب أوكرانيا السبت، لتزيد الضغط على نظام الطاقة المتعثر في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نقصا في الدفاعات الجوية رغم الانفراجة الأخيرة في مساعي الحصول على مساعدات عسكرية أميركية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات نُفذت باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من البحر والجو، تشمل صواريخ كينجال فرط صوتية وطائرات مسيرة.

وأضافت أنها استهدفت وقصفت أيضا تشكيلات من القوات الأوكرانية بالإضافة إلى من وصفتهم بالمرتزقة الأجانب.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم الروسي على قطاع الطاقة في بلاده بما يصل إلى 34 صاروخا من مختلف الأنواع في وقت سابق الأحد استهدف منشآت الغاز المهمة في إمدادات الاتحاد الأوروبي.

وقال في كلمته المسائية عبر الفيديو "كان الهدف الرئيسي هو قطاع الطاقة، منشآت عديدة في القطاع، وكل من مرافق نقل الكهرباء والغاز...على وجه الخصوص، منشآت الغاز التي تعتبر ضرورية لضمان الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي".