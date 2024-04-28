القوات الأمريكية تلقي مساعدات منتهية الصلاحية للفلسطينيين في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 04:28 مساءً - وثق أحد سكان غزة جانبا من المساعدات الإنسانية منتهية الصلاحية التي تلقيها القوات الأمريكية من الجو إلى الفلسطينيين في القطاع.

الأمريكان يلقون على الأطفال حلويات تاريخها انتهى

وأظهر مقطع فيديو على منصة "إكس" ناشط فلسطيني وهو يقول إن الأمريكان يلقون على الأطفال حلويات تاريخها انتهى منذ فترة، ويعرض إحدى تلك المنتجات المنتهية من شهر فبراير 2024.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم التطرق فيها لموضوع انتهاء صلاحية المنتجات، في الوقت الذي تشدد فيه السلطات الإسرائيلية إجراءات مرور شاحنات المساعدات.

حرب على غزة

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي شن حرب على غزة، تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ونزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.

وفى سياق أخر قال مسؤول فى حماس إن الحركة ستسلم غدا الإثنين فى القاهرة ردها على مقترح الهدنة الجديدة بحسب خبر عاجل لقناة العربية.

وفد حماس يزور القاهرة غدًا

جدير بالذكر أن صحيفة "الشرق" السعودية، ذكرت اليوم الأحد، أن وفدا من حركة حماس سيزور القاهرة غدًا الإثنين لبحث الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

الأسرى الفلسطينيون

وبحسب التقرير فإن "الاقتراح الجديد يتضمن التقدم في مسألة عودة النازحين وعدد وفئات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الأسر الإسرائيليين".

كما نص المقترح الجديد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تبتعد مسافة كافية عن الطريق التي سيسلكها النازحون العائدون إلى شمال القطاع.

وفد حماس يصل إلى القاهرة

كما أفادت التقارير بأن وفد حماس الذي سيصل إلى القاهرة سيترأسه خليل الحية، القيادي الكبير ونائب زعيم حماس في غزة.

الورقة التفاوضية

وكانت الورقة التفاوضية السابقة حددت المسافة، التي يبتعد فيها جيش الإحتلال الإسرائيلي عن شارع الرشيد الذي سيسلكه العائدون، في المرحلة الأولى، بمسافة 500 متر، فيما طالبت حماس ابتعاد الجيش حتى شارع صلاح الدين الذي يبعد عن شارع الرشيد مسافة 3.7 كيلومتر.