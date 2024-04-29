وزير صهيوني سابق يدعو إلى تنحي نتنياهو
دعا مايسمى وزير الحرب الصهيوني الأسبق موشيه يعالون، اليوم الاثنين، إلى تنحي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة فورا.
وبحسب وكالة (معا) الإخبارية، قال يعالون، عبر منصة "إكس": "عندما قال ديفيد بن غوريون (أول رئيس وزراء صهيوني) إن مصير الكيان يعتمد على قوتها ، لم يتخيل أن قادتها سيتعرضون للتهديد بالمحاكمة الدولية على جرائم حرب".
ويتخوف كيان العدو الصهيوني من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية قريبا مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بحق الفلسطيني.
يذكر انه في الأيام الأربع الأخيرة، تعرض ثلاثة وزراء صهاينة لحوادث مختلفة في مناطق عدة، حيث تسببت بعضها بأضرار جسدية ومادية لصاحبها، فيما لم ترد أية إصابات خطيرة.
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