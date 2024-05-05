ماكرون يدعو نتنياهو إلى استكمال المفاوضات مع حماس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 07:32 مساءً - كشف الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استكمال المفاوضات مع حركة حماس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانٍ له، عن إطلاق 65 صاروخًا من جنوبي لبنان في الاستهداف الأخير على شمال إسرائيل، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس بلدية كريات شمونة يقول إن القصف الذي استهدف البلدة تسبب بأضرار كبيرة ودمر منازل عدة.

وفي وقت سابق أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستنفذ في أقرب وقت ممكن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه بحسب الإشارات التي تردنا فحماس لن تقبل العرض المطروح عليها وستكون العملية العسكرية في رفح الفلسطينية قريبة.