تركيا: الهجمات على رفح تؤكد سوء نية إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 08:25 مساءً - قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على رفح بعد يوم من موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار تظهر أن تل أبيب لا تتصرف بنية صادقة.

الهجمات على رفح تؤكد سوء نية إسرائيل

وأكدت الخارجية التركية، أن أي هجوم على رفح سيؤثر على العالم برمته، مشيرة إلى أنه يجب على إسرائيل الانسحاب من الجزء الذي سيطرت عليه في معبر رفح فورا.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مدينة رفح، كما سيطر على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري، رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة تنفيذ عملية عسكرية بالمدينة التي تأوي أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني.