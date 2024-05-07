العالم اليوم - مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر.. والسلطات تبدأ تحقيقا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مايو 2024 10:21 مساءً - ذكرت مصادر أمنية مصرية أن رجل أعمال إسرائيلي يدعى زيف كيبار قتل في منطقة سموحة بالإسكندرية شمال مصر، فيما لم يعرف هوية القتلة ودوافعهم.

وأفادت المصادر بأنه يعمل مديرا لإحدى الشركات العاملة في مجال تصدير الفواكه والخضروات. في الأثناء تجري السلطات المصرية تحقيقا حول الحادثة. يشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من وزارة الداخلية المصرية.

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