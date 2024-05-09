العالم اليوم - "سنقف وحدنا".. نتنياهو يتحدى بايدن في "رد غير مباشر"

انتم الان تتابعون خبر "سنقف وحدنا".. نتنياهو يتحدى بايدن في "رد غير مباشر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 04:25 مساءً - على حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، أعاد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نشر فيديو له من خطاب سابق، يتحدى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن على ما يبدو، رغم أنه لم يذكره صراحة.

ويأتي خطاب نتنياهو ردا على قرار تعليق الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، التي تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملتها العسكرية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.

كما جاء تلميح نتنياهو بعد تهديد بايدن بمنع مزيد من الأسلحة، إن أصرت إسرائيل على شن هجوم عسكري كبير على رفح جنوبي قطاع غزة.

ماذا جاء في الخطاب السابق؟

نشر نتنياهو على حسابه الشخصي خطاب له قبل أيام، تحدث فيه عن استعداد بلاده على الوقوف ضد حماس "وحدها إذا لزم الأمر".

وقال نتنياهو في الخطاب: "اليوم، نواجه مرة أخرى أعداء عازمين على تدميرنا. أقول لقادة العالم، أي قدر من الضغط، وأي قرار من أي منتدى دولي، لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها".

وتابع قائلا: "إذا أُجبرت إسرائيل على الوقوف بمفردها، فإن إسرائيل ستقف وحدها".

واضاف أن "عددا لا يحصى من الأشخاص المحترمين حول العالم يدعمون قضيتنا العادلة. سوف نهزم أعداءنا الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية. لن يحدث ذلك مرة أخرى الآن".

وكان بايدن قد هدد إسرائيل خلال مقابلة مع "سي إن إن"، قال فيها: "لن نقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل. لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".