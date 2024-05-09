العالم اليوم - رسالة روسية في يوم النصر.. ماذا تقول "الدبابة الواحدة"؟

انتم الان تتابعون خبر رسالة روسية في يوم النصر.. ماذا تقول "الدبابة الواحدة"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 05:26 مساءً - تحتفل روسيا بـ"يوم النصر" في التاسع من مايو كل عام، حيث اعتادت على إقامة عرض عسكري كبير بهذه المناسبة.

لكن هذا العام اقتصرت العروض على ظهور دبابة واحدة فقط، في ظل حشد البلاد عسكريا على الميدان الأوكراني.

وغابت "أُبهة" العروض العسكرية الروسية هذا العام عن عيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، مع إقرار الرئيس فلاديمير بوتين خلال الخطاب السنوي في الساحة الحمراء أن القوات القتالية الروسية "جاهزة دائما"، لكنه اعترف أن البلاد تمر "بفترة صعبة".

وفي العرض الذي أقيم في موسكو، لم تكن هناك سوى دبابة واحدة من طراز "تي 34"، في إشارة رمزية على ما يبدو إلى أن روسيا تحشد قواتها بالكامل في حرب أوكرانيا المستمرة منذ فبراير 2022، من دون أفق لنهايتها.

وفي عرض عسكري قصير يشير إلى حالة التعبئة المصاحبة للحرب، حلقت المقاتلات في الجو ورسمت بالدخان الألوان الثلاثة للعلم الروسي.

وتضمن العرض أيضا الصاروخ الاستراتيجي الروسي العابر للقارات "يارس"، الذي قال مذيع تلفزيوني إن "قدرته مضمونة على ضرب أي هدف في أي نقطة من العالم".

وحضر العرض زعماء دول بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وكوبا ولاوس وغينيا بيساو.

وقال بوتين، الذي بدأ فترة ولايته الخامسة هذا الأسبوع، إن "روسيا ستبذل كل ما في وسعها لتجنب المواجهة العالمية، لكنها لن تسمح لأحد بتهديدها".

كما استغل الخطاب لإرسال رسالة إلى القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا، في محاولة لتعزيز معنوياتهم مع استمرار الحرب.

واختتم كلامه: "من أجل روسيا، من أجل النصر، مرحى"، بينما هتف آلاف الجنود في المقابل.

ومن المعتاد كل عام، أن تتدفق طوابير من المركبات العسكرية والصواريخ عبر الساحة الأحمر ، وتحلق أسراب من الطائرات المقاتلة في سماء المنطقة بمشاركة قدامى المحاربين المزينين بالأوسمة.

واستسلمت ألمانيا النازية في تمام الساعة 11:01 مساء بتوقيت برلين في الثامن من مايو عام 1945، وتحتفي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بهذا الحدث ويطلقون عليه اسم "يوم النصر في أوروبا".

لكن موسكو تحتفل بالحدث في التاسع من مايو بسبب الفارق الزمني، وأصبح "يوم النصر" بالنسبة للاتحاد السوفيتي السابق، بينما يطلق عليه الروس "الحرب الوطنية العظمى" في الفترة من 1941 إلى 1945.